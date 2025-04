Justiça suspende eleição da Rede após disputa entre Marina e Heloísa Helena

O Congresso Nacional do partido Rede Sustentabilidade foi suspenso pela Justiça após denúncias de irregularidades em eleições estaduais internas e suspeita de irresponsabilidade com dinheiro público. Os grupos da ministra Marina Silva (AC) e da ex-senadora Heloísa Helena (AL) disputam o comando do partido.

O que aconteceu

A ação que levou à suspensão foi movida por aliados da ministra do Meio Ambiente. A decisão do desembargador Fábio Eduardo Marques, da 5ª Turma Cível do TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), cita dificuldades nas eleições estaduais do partido e a possibilidade de gastos de R$ 1 milhão com recursos públicos do fundo partidário na organização do congresso.

O partido passa por disputas internas pelo comando. Enquanto Marina apoia a chapa formada por Giovanni Mockus (SP) e Iaraci Dias (BA), a própria Heloísa Helena está na briga ao lado de Paulo Lamac (MG). O congresso que elegeria a nova direção partidária aconteceria entre 11 e 13 de abril.