Sâmia: Glauber Braga pode ficar meses acampado se demorar como caso Brazão

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) pode ficar meses acampado nas instalações do Congresso Nacional, afirmou hoje a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), mulher do parlamentar, no UOL News, do Canal UOL.

Se a gente considerar o que aconteceu com Chiquinho Brazão [acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco], o prazo pode ser infinito. Ele [Glauber Braga] pode ficar meses, anos. Mas algo me diz que não vão ter a mesma calma com o Glauber. Eles devem acelerar o processo de algum modo. As nossas chances são poucas no Congresso. A gente sabe disso. Sâmia Bomfim, deputada e mulher de Glauber Braga

Braga anunciou ontem que fará greve de fome e ficará acampado após avançar o relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. Não houve abstenções. Ele disse que não vai se alimentar até o final do processo e vai permanecer nas dependências da Câmara.