Líder do PT diz que cobrará partidos aliados a desistirem de PL da anistia

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que vai cobrar os ministros e as lideranças que fazem parte da base do governo e assinaram o requerimento de urgência do projeto que anistia os presos em 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Liderança do PL diz ter 253 assinaturas. São necessárias 257 rubricas para que o pedido seja apresentado no plenário. Apoios incluem assinaturas do MDB, União Brasil e PSD, que possuem ministérios no governo Lula. Apesar disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não é obrigado a incluir o requerimento de urgência na ordem do dia.

PL mudou estratégia para pautar o projeto. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), começou a colher assinaturas individuais para levar o tema ao plenário sem necessidade de um acordo no colégio de líderes. O movimento foi motivado pela falta de apoio das lideranças do centrão que ficaram irritadas com o "blefe" do deputado, que passou semanas dizendo que já tinha o endosso das siglas.