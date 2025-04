Nunes entrega 35% das promessas em cem dias de gestão em SP

Assim como no plano de metas 2021-2024, os corredores de ônibus não avançaram nos últimos meses. As obras do BRT Radial Leste, por exemplo, que podem beneficiar cerca de 400 mil pessoas por dia, não tiveram início. Um dos poucos avanços na área de transporte foi a retomada da licitação do corredor Miguel Yunes, que estava suspensa desde outubro do ano passado.

Retomada do túnel Sena Madureira, na Vila Mariana, é entrave para prefeitura. A obra defendida por Nunes foi colocada nas ações prioritárias dos cem dias de gestão, mas foi barrada pela Justiça diversas vezes após determinações judiciais —além de possíveis irregularidades na licitação, o possível futuro túnel também é investigado por descumprimento de normas socioambientais relacionadas ao corte de árvores centenárias. Em fevereiro, o Ministério Público recomendou o rompimento do contrato.

Nos últimos dias, prefeito acelerou entregas. Hoje, por exemplo, está prevista a inauguração do CEU (Centro Educacional Unificado) Rei Pelé, na Cidade Líder, zona leste —a primeira unidade entregue por Nunes vai atender quase 2.000 alunos. Entre 2021 e 2024, o objetivo era entregar 12 CEUs, mas a administração municipal não entregou nenhuma unidade. Ao todo, a capital conta com 58 unidades.

Por outro lado, o anúncio de tarifa zero para pais de crianças aconteceu. No último dia 31, Nunes deu início ao programa Mamãe Tarifa Zero, que beneficia famílias da rede municipal cadastradas no CadÚnico. A promessa de campanha foi lançada durante a entrega de uma unidade escolar —nos últimos 100 dias, a prefeitura entregou 2 obras, das 12 previstas.

O Centro para Pessoas com Transporte do Espectro do Autismo também foi entregue na corrida de cerimônias feita por Nunes. O espaço já havia sido anunciado pela prefeitura no ano passado —inicialmente, a expectativa era de que a inauguração aconteceria em dezembro de 2024, o que ocorreu em 2 de abril.