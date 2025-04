Rei do Camarote? Operação contra prefeito tiktoker faz meme ressurgir

É aquele rei do camarote que passava no pânico na tv pow o tanto que esse cara mudou e tá fazendo um trabalho dahora em Sorocaba -- Henrique França (@dominic_toleton) April 10, 2025

O rei do camarote caiu?.discursos inflados contra a corrupção, defesa da família e da liberdade?mas no fundo, metia a mão bonito do dinheiro público.

Dificilmente o perfil falha. -- Robson (@Robson0503) April 10, 2025

Quem é Alexander de Almeida?

Protagonizou o meme do Rei do Camarote. Em 2013, um vídeo postado pela revista Veja São Paulo no YouTube revelava um dos maiores memes da última década: o Rei do Camarote. O vídeo é, até hoje, o mais visto da página na rede social e se aproxima de 10 milhões de reproduções.

Rei do Camarote deixou "mandamentos". Ele afirmou, em 2013, que gastava R$ 50 mil na noite paulistana. Alexander listou comportamentos para ser como ele: vestir com as melhores grifes, ter um carro potente, beber champanhe por status e ter um Instagram. "Quem está no camarote tem que ter um Instagram", afirmou ele.

Foi suspeito de lavagem de dinheiro. Em 2024, a Justiça arquivou por falta de provas um inquérito policial que investigava Alexander por suposta lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Em 2022, a polícia chegou a ele após cumprir mandados de busca e apreensão contra Antônio Vinicius Gritzbach, que foi morto no ano passado no Aeroporto de Guarulhos.