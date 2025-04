PF acha R$ 864 mil em local ligado a pastor e cunhada de prefeito tiktoker

Além da caixa, a PF também encontrou dinheiro nos cofres da residência. As notas foram enviadas para a Caixa Econômica Federal, que vai contabilizar os valores. A investigação chegou aos religiosos após identificar movimentações suspeitas a partir da quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados.

A Justiça mandou bloquear até R$ 20 milhões de todos os investigados. Com isso, valores localizados pela PF foram apreendidos. A investigação mira contrato emergencial e sem licitação assinado em 2021 pela prefeitura com uma Organização Social (OS) para gerir uma UPA do município.

O prefeito é suspeito de receber propina, segundo apurou o UOL. As investigações apontam que Manga teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros, incluindo um amigo pessoal do prefeito, o empresário do ramo imobiliário Marco Silva Mott. O nome de Manga surgiu nas investigações após a quebra de sigilo bancário e fiscal de outros suspeitos.

Rodrigo Manga é conhecido como 'prefeito tiktoker' Imagem: Reprodução/Prefeitura de Sorocaba

A casa de Manga e a sede da Prefeitura de Sorocaba sofreram buscas da PF. Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos.

Trata-se da terceira investigação envolvendo Manga. Ele já foi alvo de operações que apuram outros desvios na saúde e na compra de kits de robótica para estudantes.