Prefeito de Sorocaba sobre ação da PF: Você se responsabiliza por cunhado?

[O valor de quase R$ 1 milhão] não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu sou o prefeito de Sorocaba. Vocês não podem misturar as coisas. E daí [se ela é a minha cunhada]? O senhor se responsabiliza pelo seu cunhado? Vocês estão tentando colocar o Manga em um pacote que não existe. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP)

Investigação sobre desvios de recursos de UPA

A operação da Polícia Federal (batizada de Copia e Cola) depois que denúncias de irregularidades na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden, em Sorocaba, vieram à tona em 2021. Na ocasião, a unidade era gerida pela Aceni (Instituto de Atenção à Saúde e Educação), do Rio de Janeiro, que assumiu a administração no lugar do BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), uma entidade com sede no município paulista.

Ao Canal UOL, o prefeito afirmou que os desvios teriam ocorrido entre empresas, e não na prefeitura.

Essa investigação acontece desde 2022. Trata-se de investigação sobre uma OS (organização social), que prestou serviços em Sorocaba. Ela teria terceirizado o serviço dela (limpeza, lavagem de roupa, alimentação) e, entre essas empresas, não a prefeitura, teria tido o desvio de recursos. Tanto é que eu sou favorável à investigação. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP)

A UPA investigada recebe recursos federais, apesar de manter uma gestão municipal. As suspeitas de corrupção se iniciaram durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).