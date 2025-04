'Escandaloso', diz vereador que fez denúncia contra prefeito de Sorocaba

Ao Canal UOL, o vereador Raul Marcelo disse que começou a receber, em 2021, as primeiras denúncias de irregularidades na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Éden. Na época, a unidade era gerida pela Aceni (Instituto de Atenção à Saúde e Educação), do Rio de Janeiro, que assumiu a administração no lugar do BOS (Banco de Olhos), uma entidade com sede em Sorocaba.

Essa UPA era gerida por uma unidade de Sorocaba, chamada 'Banco de Olhos'. Eles tiraram essa unidade e chamaram, por e-mail, uma entidade de Niterói [RJ]. Fizeram um contrato de emergência, quando nem precisava. Eu comecei a receber as denúncias em 2021. Foi aí que fizemos a reclamação ao Tribunal de Contas, que julgou o contrato irregular.

A partir desse julgamento, eu entrei no Ministério Público Federal, porque é uma unidade federal e recebe recursos federais, apesar da unidade da saúde ser sob gestão municipal. O MPF instaurou inquérito e chegamos a esse momento agora. Raul Marcelo, vereadora de Sorocaba (SP)

A casa de Manga e a sede da Prefeitura de Sorocaba sofreram buscas da PF nesta quinta-feira (10). Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos.

Ao todo, são 28 mandados de busca e apreensão em outras 12 cidades (Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas em SP, e Vitória da Conquista-BA).