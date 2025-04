Prefeito alvo da PF propôs 'Burj Khalifa' de Sorocaba e Ozempic para todos

Ganhou fama de "prefeito tiktoker". Formado em marketing, Manga aposta em estratégias da sua formação para impulsionar suas redes sociais. Sempre por dentro das trends, ele já viralizou algumas vezes no TikTok, onde soma mais de três milhões de seguidores.

Ex-dependente químico. Em 2023, ele lançou o livro "Governe sua vida e transforme o mundo", escrito pelo ghost writer Eduardo Bortolossi, em que conta sobre seu processo com a dependência química. Os fatos aconteceram antes dele se lançar na carreira política, quando trabalhava com varejo automotivo.

Comecei experimentando maconha, depois fui para a cocaína e terminei no crack. Foi quando cheguei a gastar todo valor da venda dos carros que ganhava em drogas.

Rodrigo Manga, em livro

Planos e propostas

Burj Khalifa de Sorocaba. No ano passado, Manga anunciou planos de construir o maior prédio do mundo no centro da cidade. A ideia é a construção de um arranha-céu com 170 andares. A ideia é revitalizar a região central e atrair turistas. A inspiração seria o Burj Khalifa, de Dubai.

Ozempic para todos. Inspirado pelo prefeito do Rio Eduardo Paes, Manga anunciou recentemente o desejo de incorporar o Ozempic no programa de emagrecimento da rede pública da cidade. A caneta estaria disponível para quem se inscrevesse no programa municipal Emagrecer Certo.