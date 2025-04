Nunes anuncia obras de R$ 19 bilhões com metas recicladas e planos antigos

São obras estruturantes que, evidentemente, fazem parte de um contexto de obras que a gente já iniciou, de obras que a gente está em desenvolvimento, de obras que às vezes a gente não conseguiu dar andamento por conta de decisões judiciais

Prefeito Ricardo Nunes (MDB)

Entre as obras anunciadas estão o BRT Radial Leste e a extensão da avenida Roberto Marinho. No caso do corredor de ônibus, o prefeito havia prometido iniciar a obra durante o primeiro mandato. Depois, se comprometeu a começar dentro do período de cem dias. Já o projeto de ampliação da avenida até a rodovia dos Imigrantes foi lançado em 2009, pelo então prefeito Gilberto Kassab (2006-2012).

Obras estão em fases diferentes e algumas devem ser entregues após 2028. O terminal Itaim Paulista, na zona leste, por exemplo, está na etapa de projeto. Já a ligação Graúna-Gaivotas, na região sul, está na fase de licitação.

O prefeito negou que o programa tenha relação com as eleições de 2026. Nos bastidores, a informação é que Nunes tem se articulado para lançar uma candidatura ao governo de São Paulo. Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também anunciou pacote de obras. Tarcísio é o mais cotado para substituir Jair Bolsonaro, que está inelegível, na corrida pela Presidência.