Rodrigo Manga: por que prefeito de Sorocaba foi alvo de operação da PF?

Quem é o "prefeito tiktoker"

Manga, no cargo desde 2021, é conhecido como "prefeito tiktoker". Com 45 anos, o político faz sucesso nas redes sociais. Ele tem 3 milhões de seguidores no TikTok e 2,9 milhões no Instagram, onde produz vídeos bem-humorados. Durante o mês de março, ganhou cerca de 500 mil novos seguidores no TikTok e 558 mil no Instagram, conforme a ferramenta de análise de redes sociais Social Blade.

Prefeito foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2024, com 73,75% dos votos, segundo o TSE. De direita, derrotou o candidato do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e contou com apoio tímido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele anunciou, na semana passada, sua pré-candidatura à Presidência da República. "Chega, não serei mais prefeito" era o título do vídeo. Foi uma mudança, já que ele surgia como postulante ao governo de São Paulo, se Tarcísio deixar o posto em 2026 para disputar o Palácio do Planalto —cenário possível, já que Bolsonaro está inelegível por decisão do TSE até 2030.

"Tarcísio tem demonstrado que não quer disputar a presidência", disse Manga ao UOL, na semana passada. "Ele parece não ter vontade para o cargo", comentou, ao justificar que almeja disputar a eleição para presidente.

Segundo o prefeito, o convite para ser candidato ao Planalto partiu do PRTB. A legenda ganhou holofotes no ano passado, com a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo —ele quase foi para o segundo turno. O presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, é suspeito de ter ligações com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).