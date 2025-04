Deputado do União Brasil vai assumir como ministro das Comunicações

Defensor da exploração de petróleo na Margem Equatorial. Pedro Lucas defende o licenciamento para a exploração de combustíveis fósseis na região, que tem potencial petrolífero do Amapá ao Rio Grande do Norte. Ele e outros parlamentares estão de olho em royalties da arrecadação da exploração. Aliados dizem que o ingresso de Pedro Lucas na Esplanada poderá pressionar pela liberação para pesquisas. Ele é presidente de uma frente parlamentar sobre o tema.

Uma nova fonte de recursos virá da exploração da Margem Equatorial brasileira. Estamos falando de quase 10 bilhões de barris de petróleo naquela localidade.

Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA)

Juscelino pediu demissão para se defender

Ex-ministro publicou uma carta aberta para anunciar o pedido de afastamento. "A decisão de sair agora também é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro", diz Juscelino na carta. "Preciso me dedicar à minha defesa, com serenidade e firmeza, porque sei que a verdade há de prevalecer. As acusações que me atingem são infundadas, e confio plenamente nas instituições do nosso país, especialmente no Supremo Tribunal Federal, para que isso fique claro. A justiça virá."

UOL revelou que PGR apresentou denúncia ao Supremo. Foi a primeira acusação apresentada pela atual gestão do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra um integrante do primeiro escalão do atual governo. A denúncia foi remetida ao gabinete do ministro do STF Flávio Dino, relator do caso.

Cabe a Dino intimar a defesa do ministro e dos demais acusados para apresentar uma resposta à acusação. Depois disso, Dino pode solicitar uma data à Primeira Turma do STF para julgar o recebimento da denúncia. Caso os ministros acolham a abertura da ação penal, Juscelino Filho, que é deputado federal licenciado, se torna réu no processo.