Alvo da PF, 'prefeito tiktoker' usa desinformação por projeção nacional

Com 3 milhões de seguidores só no TikTok, Manga busca projeção nacional com vídeos bem-humorados nas redes sociais. O prefeito de Sorocaba distorce informações sobre ações de sua gestão e mente sobre iniciativas que não ocorreram ou que não são de responsabilidade da prefeitura.

Por trás dos vídeos virais há um projeto político maior. Manga disse algumas vezes que poderia ser candidato ao governo de São Paulo caso o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputasse o Planalto. No início de abril, ele surpreendeu ao anunciar sua pré-candidatura para presidente. Ele afirma que foi convidado pelo PRTB, partido chefiado por Leonardo Avalanche, que é suspeito de ter ligações com o PCC —o que ele nega.

Desconto para farmácias

Manga anunciou projeto, mas não enviou à Câmara. Em um vídeo publicado em 1º de abril, o prefeito citou o reajuste de 5% nos medicamentos, autorizado pelo governo federal, para dizer que "estava enviando" um projeto para dar 5% de desconto a farmácias que não repassassem o aumento para o consumidor. Onze dias depois, ainda não há nenhum projeto sobre isso no sistema da Câmara Municipal de Sorocaba.

Transformar água do mar em água potável

Em outro vídeo, Manga diz que "Sorocaba vai pegar a água do mar e transformar em água potável". Trata-se, na verdade, de um programa da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que nem sequer atua em Sorocaba. Uma das empresas envolvidas tem previsão de abrir uma unidade no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), mas o processo de dessalinização da água do mar vai ocorrer em Ilhabela, no litoral de São Paulo.