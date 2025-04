Como está Bolsonaro agora? Veja últimas notícias do boletim médico

Pessoas próximas ao ex-presidente informaram que ele estava com a barriga inchada. Segundo aliados, Bolsonaro relatou que sentia muitas dores no momento em que deu entrada no hospital em Santa Cruz.

Durante a manhã, ex-presidente foi transferido para Natal com um helicóptero disponibilizado pela governadora do estado, Fátima Bezerra (PT). Ele deve passar por um procedimento de lavagem intestinal no hospital da capital do estado. De acordo com pessoas que faziam o tour, ele cancelou toda a agenda do dia.

Interior da aeronave cedida pela governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), para transferir Bolsonaro para Natal Imagem: Divulgação/Governo RN

Equipe médica foi preparada para receber ex-presidente. Segundo o médico que atendeu Bolsonaro no hospital municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, Evandro Carvalho, ele estava com muita dor abdominal quando chegou a unidade. "Prontamente, a gente já preparou a equipe do hospital, com todos os profissionais", disse Evandro.

Filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro confirmou que o pai sentiu fortes dores abdominais. "Mesmo assim, iniciou suas atividades e, no percurso, não aguentando mais as dores, foi levado ao hospital de Santa Cruz (RN), onde foi avaliado com reflexos de aderências (consequências permanentes da facada que sofreu) e, então, foi sedado para exames", afirmou em seu perfil no X. Ele disse também que Bolsonaro "está acordado e lúcido".

Tour pelo Nordeste cancelado

A visita de Bolsonaro a cidades do Nordeste que teve início hoje foi cancelada. O plano é fortalecer a presença do PL pela região, lançando o projeto Rota 22, cujo objetivo é realizar uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país — e o começo seria pelo Rio Grande do Norte.