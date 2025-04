Armas, dinheiro: o que PF apreendeu em operação contra prefeito 'tiktoker'

A Polícia Federal apreendeu quase R$ 1 milhão em dinheiro vivo, carros de luxo e armas nesta quinta (10) em operação que investiga desvio de verbas da saúde em Sorocaba (SP), com o prefeito Rodrigo Manga entre os alvos.

O que aconteceu

Foram apreendidos R$ 863.854,00 em espécie, diversas armas, além de dois veículos: um Porsche911 Carrera e uma BMW. O dinheiro foi localizado no porta-malas de um veículo em um dos endereços ligados ao bispo Josivaldo Batista e à pastora Simone Souza, cunhada do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. O casal é ligado à Igreja Templo da Glória e Renovo, que possui unidades no Brás e em Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Além disso, Josivaldo já manteve vínculos com a Igreja Mundial do Poder de Deus.

Segundo a PF, os religiosos fazem parte do núcleo financeiro do esquema investigado. A quantia em espécie estava guardada em caixas de papelão, e os agentes também encontraram um cofre com mais dinheiro, ainda em contagem. Há indícios de que o grupo movimentava recursos do desvio por meio de contas bancárias de terceiros e pagamento de boletos.