Carla Araújo: Ministro de Lula faz uso político da internação de Bolsonaro

Segundo apurou a reportagem do UOL, juntos a pessoas próximas a Bolsonaro, o político não dormiu bem à noite e começou a sentir o mal-estar ainda pela madrugada, por volta das 5h.

Nas redes sociais, Padilha repostou a foto de Bolsonaro em uma ambulância do Samu para elogiar o programa implantado em 2003, no primeiro mandato do atual presidente Lula (PT).

Ao Canal UOL, Carla criticou o ministro de Lula.

Ele [Alexandre Padilha] fez uso político do momento em que Bolsonaro estava vivendo, e eu não sei se é o papel do Ministério da Saúde, institucionalmente falando. Eu acho que é uma linha muito tênue para ele usar. Não sei se ele foi muito feliz ao fazer essa postagem, não, na minha avaliação. Carla Araújo, colunista do UOL

SUS e Samu

O SUS foi criado pela Lei nº 8080/1990 e passou a oferecer acesso universal e gratuito aos serviços de saúde a toda população, conforme apontou reportagem do Ecoa, plataforma do UOL. Pelo menos 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS para tratamento, segundo dados do IBGE.