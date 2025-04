Líder do PL agradece ao centrão por assinaturas a projeto da anistia

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), agradeceu aos presidentes dos partidos do centrão pela ajuda na coleta de 257 assinaturas que permitem votar a urgência do projeto da anistia.

O que aconteceu

O centrão é o grupo que decide as votações no Congresso. Além de mais numeroso, ele está posicionado entre dois polos. De um lado, há a esquerda defendendo o governo e, do outro, o PL advogando por interesses bolsonaristas.

O MDB foi o único dos cinco partidos do centrão sem envolvimento das lideranças com a coleta de assinaturas. Durante entrevista no Rio de Janeiro na manhã de hoje, Sóstenes afirmou que o presidente e o líder do MDB não ajudaram, mas também não pressionaram contra.