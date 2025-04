MP-DF irá apurar ação policial contra indígenas em protesto no Congresso

Deputada precisou de atendimento médico. Célia Xakriabá (PSOL-MG) foi atingida por bombas de gás lacrimogêneo recebeu atendimento médico na Câmara. Ela também registrou queixa no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados.

MP quer saber o conteúdo de uma reunião entre SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) e Apib (Articulação Nacional dos Povos Indígenas) na quarta-feira. "Que seja feita a identificação de quem proferiu a fala 'Deixa descer logo. Deixa descer e mete o cacete se fizer bagunça. Pronto'", disse o MP.

Imagens das câmeras onde o confronto ocorreu também foram pedidas pelo MP. "Especialmente do momento em que os indígenas adentram o gramado próximo à rampa de acesso ao Congresso Nacional e do momento de acionamento das bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta."

A Secretaria de Polícia do Senado disse que foi necessário conter os manifestantes "devido ao avanço inesperado" em direção ao Congresso. "A Presidência do Congresso Nacional reforça seu respeito aos povos originários e a toda e qualquer forma de manifestação pacífica. No entanto, é indispensável que seja respeitada a sede do Congresso Nacional e assegurada a segurança dos servidores, visitantes e parlamentares", disse a secretaria, por meio de nota.

Em nota, a Câmara dos Deputados disse que os indígenas derrubaram gradis e invadiram o gramado do Congresso, rompendo a linha de defesa da Polícia Militar do Distrito Federal. "O acordo com o movimento indígena era que os cerca de 5 mil manifestantes chegassem apenas até a Avenida José Sarney, anterior à Avenida das Bandeiras, que fica próxima ao gramado do Congresso. Mas, parte dos indígenas resolveu avançar o limite."

O movimento indígena nega. A Apib disse que o acesso ao gramado ocorreu de forma espontânea, sem qualquer ato de violência, depredação ou rompimento de barreira. " A Apib reforça o caráter pacífico e democrático da manifestação, que reuniu mais de 7 mil lideranças indígenas de diferentes povos de todo o país."