Bolsonaro pode viajar de UTI aérea a SP se família decidir, diz médico

O paciente está estável, melhorou da dor, está com sonda nasogástrica, que é o procedimento padrão para diminuição da pressão intestinal. A resposta foi positiva. A primeira resposta clínica é a diminuição da distensão e da dor. A próxima é voltar a ter a funcionalidade fisiológica do intestino

Dr. Luiz Roberto Fonseca, diretor-geral do hospital Rio Grande

Dor que levou o ex-presidente ao hospital é "difusa", sem localização específica. Fonseca afirmou que dores "sem um ponto focal" em pacientes que já foram submetidos a múltiplas cirurgias, como é o caso de Bolsonaro, geram preocupação com a possível formação de hérnias internas, quando rotações prendem o intestino e aumentar a dor. Ele destacou, porém, que por ora não há evidências de que isso tenha acontecido com o ex-presidente.