'Pena para golpistas não tem que ser branda, mas justa', diz ex-ministro

Ao falar sobre "batonzinho", o ex-ministro se referia ao caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu "Perdeu, mané" com batom vermelho, e foi condenada a 14 anos de prisão. A justificativa para a pena alta seria a soma de delitos supostamente praticados pela mulher durante o ato golpista e, portanto, não apenas a pichação em um patrimônio público.

Após a repercussão, Moraes determinou que Débora cumpra prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e impôs uma série de condições a ela, como a proibição de usar redes sociais e de dar entrevistas sem autorização do STF.

Não, não concordo [com a diminuição de penas ao juntar os delitos]. E vou dizer o por quê. Porque são dois delitos diferentes que não se subsumam aos fatos. Eu posso perfeitamente impedir que um governo legitimamente eleito continue e, tirando esse fato, não abolir o estado de direito. A meu ver, são dois delitos diferentes, com incidências diferentes e, portanto, não somam a situações. José Eduardo Cardozo, jurista e ex-ministro da Justiça no governo Dilma

