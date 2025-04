Bolsonaro será transferido hoje em UTI aérea para Brasília, diz senador

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido de Natal, no início da tarde de hoje, em uma UTI aérea da Unimed para o Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pelo senador e ex-ministro Rogério Marinho (PL).

O que aconteceu

De acordo com o senador, decisão foi tomada pelo médico particular do ex-presidente, Cláudio Birolini, que chegou na madrugada de hoje a Natal para acompanhar o estado de saúde de Bolsonaro. O estado clínico do ex-presidente, segundo o senador, permanece estável, mas o médico dele, em conjunto com a equipe do Hospital Rio Grande, decidiu pela transferência.