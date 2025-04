Embate entre Mendes e Moro é mais uma disputa de narrativas, diz professora

O embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, o senador Sérgio Moro, é mais uma disputa de narrativas políticas, analisou Luciana Santana, professora de ciência política, na edição de hoje do UOL News.

Para ela, os dois grupos — bolsonaristas e aqueles que estão na oposição ao bolsonarismo, com lulistas e não lulistas dentro deste segundo grupo — disputam tentando desqualificar as narrativas um do outro.