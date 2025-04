Governo ampliou MCMV porque classe média estava 'desatendida', diz ministro

O presidente disse: 'nós temos aqui um dinheiro do fundo social. Uma parte vai para saúde, uma parte vai para educação e outra vai para habitação. Vamos botar no Minha Casa, Minha Vida.' O que foi que eu sugeri, e o pessoal prontamente aceitou? 'Não, vamos botar na faixa de R$ 8 mil a 12 mil', porque as faixas mais baixas já estão atendidas no Minha Casa, Minha Vida.

Quem é que está desatendido? É essa faixa de R$ 8 mil a R$ 12 mil, porque não tem mais dinheiro na poupança. Então, o professor vai conseguir financiar a casa dele? Não. O operário vai financiar a casa dele? Não tem [dinheiro], amigo, esquece.

MDB apoiar Lula em 2026 é 'questão de coerência'

O ministro defendeu que o MDB apoie uma eventual candidatura de Lula à reeleição em 2026. Lembrou que o partido tem, além do das Cidades, outros dois ministérios (Transportes e Planejamento) e afirmou que estar com o petista na disputa seria "questão de coerência".

O apoio a Lula em 2026, porém, não é consenso dentro do MDB. Nunes já declarou publicamente que é contra uma aliança do partido com o presidente e que vai articular internamente para que a sigla apoie um nome da direita no próximo ano.