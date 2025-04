Gleisi visita Glauber e diz que cassação seria 'injusta e desproporcional'

Gleisi disse que não conversou com o presidente Lula (PT) sobre a visita e que o assunto não é agenda do governo. Segundo a ministra, o ato foi em solidariedade ao deputado e para fazer um apelo aos parlamentares para reverem a posição. Gleisi manifestou sua opinião de que a situação seria injusta e disse, sem citar exemplos, que outros casos semelhantes ao de Glauber não tiveram o mesmo desfecho.

Eu, particularmente, considero uma situação muito injusta e desproporcional. Nós já tivemos outras situações que foram ao Conselho de Ética muito parecidas que não tiveram a mesma decisão. Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais

Conselho votou pela cassação de Glauber por ter dado pontapés em um manifestante do MBL dentro da Câmara. Situação levou o deputado a anunciar uma greve de fome. A punição proposta a ele ainda precisa ser votada no plenário da Câmara. O cenário é visto como uma retaliação do centrão devido aos embates de Glauber com expoentes do grupo, como o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).