Colostomia, hérnia: relembre cirurgias de Bolsonaro após facada em 2018

12 de setembro de 2023

Ele foi submetido a um conjunto de cirurgias nos aparelhos digestivo e respiratório, que ocorreram de forma "satisfatória", conforme o hospital. Bolsonaro passou por uma endoscopia digestiva para tratar um quadro de refluxo gástrico, uma septoplastia (correção do septo nasal) e demais procedimentos na região oro-nasal, conforme detalhado no boletim médico.

Episódios recorrentes

Quadro atual é "mais exuberante". Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, Cláudio Birolinii, médico de Bolsonaro, disse que o ex-presidente tem tido episódios recorrentes de obstrução gastrointestinal. O quadro, segundo ele, é característico de quem já passou por diversas intervenções cirúrgicas, mas o atual é mais "exuberante" que os anteriores, pois há mais dor e mais distensão abdominal.

Por enquanto, está descartada uma nova cirurgia de urgência ou emergência. Caso seja necessária, o médico disse que será "um desafio maior" devido aos procedimentos anteriores, "mas perfeitamente factível". "Na eventualidade de uma nova cirurgia, o objetivo será a reversão desse quadro que vem causando oclusões intestinais periódicas."

Bolsonaro começou a ter sintomas na quinta-feira à noite. Ontem de manhã, ele teve uma discreta melhora e seguiu com compromissos no Nordeste, mas no decorrer do dia, sentiu forte dor e foi transferido para o hospital Rio Grande.