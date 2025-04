Moraes manda soltar ex-PM envolvido nos atos de 8 de Janeiro

Processo dele já está em fase final no STF. Marco Alexandre é réu no Supremo por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. A PGR e sua defesa já apresentaram as alegações finais, isto é, os últimos argumentos antes de o caso ir a julgamento.

Ainda não há data prevista para o julgamento da ação penal dele. Sua defesa alega desde o início que ele não participou da depredação e chegou a classificar sua ida ao protesto de "ato de idiotice" e chegou a afirmar que ele era "mais um alienado que, demorou para entender que caiu nas ilações de um ex-chefe de estado com suas fantasias lunáticas."

Estupro de vulnerável e ameaça

Ex-PM tem extensa ficha criminal. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, e até foi preso em 2019, em uma investigação da Polícia Civil de Minas, segundo a PF. Além disso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais encaminhou ao STF a ficha-corrida com todos os processos que ele responde e já respondeu na Justiça Estadual.

Ficha tem seis processos criminais. Destes, quatro já foram arquivados sem nenhuma punição a Marco Alexandre. Um deles virou ação penal na Justiça de Minas por ameaça, mas ele acabou sendo inocentado na sentença de primeira instância, pois as vitimas da suposta ameaça não compareceram para depor perante o juiz. Investigação aponta que ele teria ameaçado pessoas que poderiam delatar um grupo que praticava homicídios em Uberlândia.

Há, ainda, um habeas corpus e um pedido de liberdade provisória. Procedimentos, porém, estão sob sigilo na Justiça de Minas.