Bolsonaro é submetido a cirurgia em Brasília, diz Rogério Marinho

Ex-presidente sentiu dores fortes na região do abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018.

A visita a cidades do Nordeste foi cancelada. O plano era usar as viagens para fortalecer a presença do PL na região, lançando o projeto Rota 22, cujo objetivo é realizar uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país.

O Rio Grande do Norte era a primeira parada, e Bolsonaro visitaria três cidades do interior. Havia planos de que o ex-presidente ampliasse o roteiro para outros estados nos próximos meses. Ele estava acompanhado do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Tour mira eleições de 2026. A ideia de rodar o Brasil para divulgar pautas da direita teve apoio de Marinho. O projeto quer ampliar a base política do PL, identificar novas lideranças e estruturar um plano de desenvolvimento regional.