Cirurgia de Bolsonaro foi complexa, e recuperação será lenta, diz médico

Bolsonaro está em quarto de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e não tem previsão de alta. Segundo a equipe médica, o ex-presidente precisará de "cuidados muito específicos" no pós-operatório devido à duração do procedimento de ontem.

Próximas 48 horas pós-cirurgia serão as mais críticas. Há risco de infecções e trombose porque o organismo pode dar respostas inflamatórias "muito importantes", segundo Birolini.

Superada esta etapa, Bolsonaro terá evolução lenta. Birolini disse que é preciso esperar o intestino desinflamar e, neste primeiro momento, haverá nutrição por meio da veia.

Cirurgia de 12 horas foi a mais longa feita pelo ex-presidente desde 2018, quando levou uma facada. O cardiologista Leandro Echenique já havia adiantado no sábado que o procedimento seria de grande dimensão. Ele observou que o abdômen do ex-presidente já havia sido "muito manipulado" nas seis intervenções cirúrgicas a que Bolsonaro havia se submetido anteriormente.

A cirurgia ocorreu em três etapas, de acordo com médico. Foram duas horas para acessar cavidade abdominal. Birolini declarou que precisou de cinco horas para realizar a liberação das aderências, que provocaram o quadro de obstrução intestinal no ex-presidente. Por fim, o trabalho de reconstrução levou mais cinco horas por causa dos cuidados em evitar lesar no intestino.

Médico descartou que alimentação de Bolsonaro tenha desencadeado nova obstrução intestinal. "Não conseguimos identificar nenhum tipo de alimento ou alimentação que pudesse desencadear esse quadro. O fato de ele comer pastel com caldo de cana não afeta isso daí", disse Cláudio Birolini, ao frisar que a facada de 2018 foi o principal motivo para gerar o quadro.