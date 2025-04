Prisão na Argentina é pior que Papuda, diz fugitivo que zombou de Moraes

Atualmente, cinco fugitivos do 8/1 se encontram presos na Argentina - todos com pedido de extradição e todos solicitantes de refúgio no país vizinho. O caso deles deve ser julgado neste mês. Eles chegaram a ser presos no Brasil, mas fugiram do país, conforme revelou o UOL. Na Argentina, foram presos de novo por ordem da Justiça.

Sem direitos humanos, diz motoqueiro

O motoqueiro Wellington Luiz Firmino, 35, é um deles. Condenado a 17 anos no Brasil, foi preso na Argentina em 18 de novembro, dias após zombar do pedido de extradição feito pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.



Detido no Complexo Penitenciário de Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires, Firmino falou com a reportagem no final de março por meio de telefone fixo da carceragem. Ele disse que passou os primeiros 49 dias numa carceragem da província de Jujuy, no noroeste argentino, perto de onde foi detido tentando fugir para o Chile com um grupo de brasileiros que teve sucesso na empreitada.

Meus 49 dias preso [na carceragem de Jujuy] foram mil vezes piores do que meus 11 meses na Papuda [penitenciária em Brasília].

Wellington Firmino, preso na Argentina

"Um lugar que não tem o mínimo de direitos humanos", reclamou Firmino. "Era uma cela solitária, que não tinha banheiro, tinha apenas um buraco no chão e uma canequinha pra tomar banho, um fiozinho d'água que você não tem noção do que era... Pernilongo para todo lado."