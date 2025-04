'Me sinto preparado': Mello Araújo assumirá Prefeitura de SP pela 1ª vez

Na última quarta-feira, ele esteve na rua São Leopoldo, na zona leste, para tentar convencer usuários a saírem dali. Cada uma de suas ações é registrada em vídeo, e as agendas são divulgadas nas redes sociais logo em seguida. O motivo da divulgação, segundo ele, é educativo: quer que os pais mostrem às crianças a realidade da cracolândia. "Hoje temos essa ferramenta do vídeo, você pode mostrar para o seu filho que, se entrar nisso, será difícil sair", afirmou.

Durante a visita, foi abordado por um homem que criticou as condições de um abrigo municipal. Ele contou que não era usuário de droga, mas que dependia dos espaços da prefeitura para dormir, já que fazia bicos. Mello Araújo pediu para sua equipe anotar o nome do abrigo, prometeu fazer uma visita surpresa ao local e perguntou se o homem queria um emprego. "Não, eu ganho mais fazendo meus bicos", respondeu o rapaz.

Outro homem, de 34 anos, chegou a perguntar sobre internação e vagas em abrigos, mas optou por permanecer onde estava. A reportagem apurou que pelo menos cinco pessoas decidiram tentar abrigo ou emprego após a abordagem do vice-prefeito.

Sem orçamento próprio, ele depende da articulação com secretarias e subprefeituras para implementar suas ações. As vagas de emprego oferecidas, por exemplo, são do Cate e têm requisitos a serem cumpridos. O salário muda conforme a habilidade requisitada em cada oportunidade. Na quinta-feira, um homem que havia sido abordado por Mello Araújo na semana anterior conseguiu um emprego de R$ 2.300.