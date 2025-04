Michelle posta foto de Bolsonaro na UTI após cirurgia: 'Já deu tudo certo'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto de Jair Bolsonaro (PL) em uma cama hospitalar um dia após o ex-presidente ser submetido a uma cirurgia de 12 horas.

O que aconteceu

"Já deu tudo certo", disse Michelle na foto publicada em seu Instagram. Bolsonaro está em um quarto de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, e não tem previsão de alta. Segundo os médicos, o ex-presidente precisará de "cuidados muito específicos" no pós-operatório devido à duração do procedimento de ontem.

Recuperação será lenta. A intervenção de ontem foi uma das "mais complexas" às quais o ex-presidente se submeteu desde a facada, em 2018, de acordo com a equipe médica que está acompanhando o ex-presidente em Brasília.