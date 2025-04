Ministério Público denuncia Marçal sob acusação de atacar honra de Tabata

O Ministério Público de São Paulo denunciou hoje o ex-candidato a prefeito Pablo Marçal (PRTB) sob a acusação de atacar a reputação da adversária Tabata Amaral (PSB) ao responsabilizá-la pelo suicídio do pai dela, quando a deputada tinha 18 anos.

O que aconteceu

Denúncia do MP foi enviada à Justiça Eleitoral. Segundo a Promotoria, o coach atribuiu à então candidata o abandono do pai no leito de morte para tentar descredibilizá-la perante o eleitorado paulistano.

Marçal comparou a história da própria família com a de Tabata. "Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo", afirmou o empresário ao ser sabatinado pela IstoÉ, em 4 julho. Ele repetiu a afirmação durante sabatina UOL/Folha, no dia 10 do mesmo mês.