PL apresenta na Câmara pedido de urgência do projeto da anistia

Deputada do MDB pediu para retirar assinatura pouco antes de ser protocolado. Helena Lima (MDB-RR) retirou seu apoio dez minutos antes de o pedido ser apresentado no sistema da Câmara.

Votação depende de Motta. Não há garantias de que a proposta será votada. O pedido ainda precisa ser incluído na ordem do dia pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O chefe da Casa, no entanto, não é obrigado a pautar o requerimento. Desde 2010, existem 1.038 requerimentos de urgência parados e prontos para serem analisados.

Motta está fora do país. Nesta semana, os trabalhos da Câmara serão conduzidos pelo vice-presidente da Casa, Altineu Côrtes (PL-RJ). O presidente da Casa viajou com a família para o exterior e só deve voltar no domingo de Páscoa.

PL mudou estratégia para o projeto. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), começou a colher assinaturas individuais para levar o tema ao plenário sem necessidade de um acordo no colégio de líderes. O movimento foi motivado pela falta de apoio das lideranças do centrão, irritadas com o "blefe" do deputado, que passou semanas dizendo que já tinha o endosso das siglas.

Líder do PT defende diálogo para definir quem está ou não com o governo. Na avaliação de Lindbergh Farias (RJ), o projeto coloca o país em uma "crise institucional".

Momento é bom para quem quer desembarcar do governo, avalia líder do PT. Lindbergh considera "absurdo" que pessoas com funções importantes no governo apoiem a proposta.