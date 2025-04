PT se aliará com centro-direita para evitar domínio bolsonarista no Senado

A preparação petista começa muito depois da bolsonarista. O PL trabalha pela construção de candidaturas desde 2023. Há nomes praticamente certos em vários estados.

Mesmo com dois anos de diferença, o presidente do PT não fala em atraso. Humberto Costa ressalta que a instalação do Grupo de Trabalho Eleitoral foi antecipada em um ano justamente como reação à estratégia do PL.

Ele também refuta dificuldade por divisões internas. O PT atravessa um processo de eleição e a troca da diretoria não está sendo pacífica. Houve reclamações de diferentes correntes, mas Humberto Costa avalia que na hora da eleição isso será deixado de lado.