Tales: Aliados acreditam que cirurgia de Bolsonaro vai atrasar condenação

Bolsonaristas acreditam que a cirurgia realizada pelo ex-presidente ontem irá atrasar a sua condenação por tentativa de golpe de Estado pelo STF, afirmou o colunista Tales Faria na edição no UOL News.

Agora, o que os bolsonaristas dizem é que, e com razões médicas, inclusive, o Bolsonaro vai ficar internado muito tempo, e que isso vai acabar interferindo, de certa forma, na opinião pública, no processo contra ele, etc., e que a expectativa é de que essa operação evite ou atrase bastante a condenação do Bolsonaro.