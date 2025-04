UOL entrevista ao vivo o prefeito Ricardo Nunes amanhã às 15h30

Nunes também quer regulamentar novas diretrizes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para ampliar os poderes do efetivo. Ontem o ministro Flavio Dino do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a cidade de São Paulo não pode mudar o nome da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para Polícia Municipal. A alteração havia sido aprovada e promulgada pela Câmara Municipal em março, com o apoio do prefeito.