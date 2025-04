Bolsonaro segue sem dor e com recomendação para não receber visitas na UTI

Boletim médico divulgado na manhã de hoje informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua estável, sem dor e segue sem receber visitas no hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

Bolsonaro continua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sem previsão de alta. De acordo com o boletim, o ex-presidente tem boa evolução clínica e segue estável e sem dor, sangramentos ou outras intercorrências após a cirurgia de 12 horas a que se submeteu no domingo. Há previsão de que ele passe por fisioterapia motora e respiratória.

Ex-presidente continua sem receber visitas, conforme o boletim. Em coletiva de imprensa ontem, a equipe médica explicou que as 48 horas do pós-cirurgia são "as mais delicadas", porque o corpo pode dar respostas inflamatórias importantes após um procedimento complexo como o dele. Por isso, é necessário evitar situações que levem a uma piora do quadro.