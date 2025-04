PL da anistia: dirigente do PSDB faz apelo para 5 tucanos retirarem apoio

O presidente do diretório municipal de São Paulo do PSDB, José Anibal, fez um apelo nas redes sociais para que cinco deputados do partido que assinaram o pedido de urgência do projeto de anistia aos condenados do 8 de Janeiro retirem seus nomes do requerimento.

O que aconteceu

O ex-senador afirmou que fundadores do PSDB foram perseguidos e cassados pelo regime militar. "Para nós, democracia é um valor absoluto. No dizer de Ulysses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria", escreveu o presidente do diretório municipal.

Dos 13 deputados tucanos, cinco assinaram o pedido de urgência. São eles: Beto Pereira (MS), Beto Richa (PR), Daniel Trzecial (RS), Geovania de Sá (SC) e Lucas Redecker (RS).