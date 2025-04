Nunes ataca ministro de Lula e insinua que Alexandre Silveira protege Enel

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a atacar hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e disse que o chefe da pasta protege a Enel, empresa responsável por distribuir energia elétrica na capital paulista. As declarações foram dadas em entrevista ao UOL conduzida pelos jornalistas Adriana Ferraz, Diego Sarza e Raquel Landim.

Críticas à Enel e a Silveira

O prefeito afirmou que Silveira está "agindo contra o interesse público" e que há uma relação próxima do ministro com o presidente do conselho de administração da Enel, Eduardo Martins. "É muita coincidência", completou.

Nunes critica o pedido de renovação de contrato feito pela Enel no mês passado à Aneel. O movimento da concessionária e de outras empresas de energia ocorreu após a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovar novas regras que permitir a renovação da concessão por mais 30 anos. Os contratos das concessionárias têm encerramento previsto entre 2025 e 2031. No início do mês, o prefeito de São Paulo já havia chamado as mudanças de "malandragem" do governo Lula.