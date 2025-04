Gleisi diz ser inacreditável sugestão de Armínio de congelar salário mínimo

Petista alfinetou Armínio Fraga. Gleisi afirmou ser "inegável" que "a política de aumento real do salário, criada e retomada pelo presidente Lula, promove justiça social, impulsiona a economia e faz o país crescer (diferentemente do tempo em que Armínio era presidente do BC)".

Outros políticos governistas já haviam criticado a fala do ex-presidente do BC. Parlamentares como Duda Salabert (PDT-MG) e Orlando Silva (PCdoB-SP) usaram as redes para se posicionar contra a proposta, assim como Ricardo Cappelli (presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial).

Fraga defendeu aperto fiscal

Ex-presidente do Banco Central é a favor de congelamento em termos reais. Caso a medida fosse adotada, o salário mínimo não teria nenhum aumento acima da inflação.

Pela regra atual, o aumento real do salário mínimo pode ser de até 2,5%. A concessão do reajuste acima da inflação para o salário mínimo foi uma das principais promessas de Lula na campanha presidencial.

Fraga defendeu 'reforma radical' no Estado. "O gasto com folha de pagamentos e previdência no Brasil chega a 80%, é um ponto completamente fora da curva", disse ele.