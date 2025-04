Kotscho: Denúncia de Nunes sobre ministro e Enel precisa ser investigada

O prefeito nesse caso tem absoluta razão. Cabe ao ministro e à Aneel também se explicarem sobre isso, porque quem sofre são os moradores de São Paulo. Independentemente da disputa política entre governo municipal e governo federal, o que importa é o interesse da população. E isso não está sendo atendido em São Paulo.

Ricardo Kotscho

O prefeito Ricardo Nunes declarou que Silveira está "agindo contra o interesse público" e que há uma relação próxima do ministro com o presidente do conselho de administração da Enel, Eduardo Martins. "É muita coincidência", completou.

Nunes criticou o pedido de renovação de contrato feito pela distribuidora de energia no mês passado à Aneel. O movimento da concessionária e de outras empresas de energia ocorreu após a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovar novas regras que permitirem a renovação da concessão por mais 30 anos.

Os contratos das concessionárias têm encerramento previsto entre 2025 e 2031. No início do mês, o prefeito de São Paulo já havia chamado as mudanças de "malandragem" do governo Lula.

Ricardo Kotscho também criticou a suspensão das multas recebidas pela Enel após os apagões na capital de São Paulo pela Justiça.