Lula elogia BNDES: 'Obrigados a pedir desculpa' por acusação de caixa-preta

"O BNDES não é governado por político, é governado por gente competente", disse Lula. As falas ocorreram durante uma visita do presidente às obras da rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Participaram do evento os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL).

A visita é um acompanhamento da obra que liga as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo o governo, a obra teve custo de R$ 1,5 bilhão e é realizada em uma parceria público privada. O governo federal exibiu um vídeo com depoimentos de trabalhadores que participaram da obra.

Haddad e Mercadante também destacaram o papel do BNDES. O presidente do banco afirmou que "só é possível avançar em concessões rodoviárias" por causa da "nova engenharia financeira". A garantia da obra, explicou, é o pedágio. "Nós captamos uma parte importante de recursos e garantimos com o [valor futuro a ser recebido com] pedágio', disse.

Ministro dos Transportes, Renan Filho afirmou que a obra é um "grande desafio". "Essa é uma das grandes obras do Brasil. Aqui serão construídos vários viadutos, quatro faixas para subir, quatro para descer, possibilidade de dobrar a velocidade". Afirmou ainda que o governo realizou dez leilões de concessões rodoviárias em dois anos e quatro meses de governo, levantando R$ 100 bilhões de investimentos em novos contratos.

Governador em exercício do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (MDB) disse que a obra é "estratégica" para o Rio de Janeiro. "É a estrada que liga os dois maiores eixos do país. Por aqui, passa metade do PIB nacional", disse. Afirmou também que a obra permitirá redução do tempo de viagem e barateamento do valor do frete.

Em discurso, Lula lembrou que quando assumiu a presidência fez uma reunião com governadores e prefeitos. Presidente disse que na ocasião pediu para os chefes de estado indicarem de três a cinco obras que seriam prioridades nos estados. "Nem sempre os projetos andam com a rapidez que a gente gostaria", disse. "Pela primeira vez, os governadores foram chamados para dizer o que eles queriam. Depois, chamamos os prefeitos."