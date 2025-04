Mendonça volta a defender afastamento de Moraes em julgamento do golpe

Mendonça só foi contra Moraes. Ele discordou dos pedidos envolvendo as outras autoridades, mas foi favorável ao afastamento de Moraes, que é o relator da investigação que levou às denúncias da PGR sobre a tentativa de golpe de Estado.

O julgamento é realizado no plenário virtual do STF. O pedido já havia sido negado anteriormente pelo presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, mas a defesa de Martins recorreu. Os três ministros que tiveram atuação questionada se declararam impedidos para decidir sobre a atuação deles, mas seguiram Barroso para negar os pedidos de afastamento envolvendo outras autoridades.

Mendonça repetiu argumento. Para o ministro, como Moraes era um dos alvos do grupo criminoso que pretendia dar um golpe de Estado, segundo as investigações, ele deveria se afastar do caso. Até o momento, porém, ele foi o único ministro do STF a se manifestar neste sentido.

Plano golpista previa assassinato de Moraes. A estratégia foi encontrada com o general Mário Fernandes, que possuía uma cópia do plano com detalhes sobre armamento e custos para a tentativa de assassinato. Defesas de investigados usam este fato para questionar a atuação de Moraes.

Mendonça foi nomeado por Bolsonaro para o tribunal. O outro indicado pelo ex-presidente foi o ministro Kassio Nunes Marques, que até agora tem seguido a maioria contra os pedidos de afastamento dos ministros Moraes, Dino e Zanin nos outros quatro processos que discutiram o tema na Suprema Corte.

Pedidos de afastamento foram negados. O advogado de Braga Netto também pediu a suspeição de Moraes. A defesa de Bolsonaro pediu o impedimento de Dino e Zanin. Já Mário Fernandes pediu o impedimento de Dino. Nenhum prosperou na Corte.