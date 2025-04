Moraes nega extradição de búlgaro para Espanha após decisão sobre Eustáquio

Vasilev irá para prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica, segundo decisão. Ele estava na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, de Campo Grande (MS).

Pedido de suspensão da extradição foi feito hoje pela defesa. "A falta de documentação comprobatória de autoria, bem como a ausência da tradução juramentada configura vício processual grave, apto a paralisar a tramitação até a devida complementação", diz o advogado Rodrigo Santana, que representa Vasilev.

Extradição de Eustáquio negada

Justiça espanhol considerou que pedido de extradição contra Eustáquio foi feito por "motivação política". Além disso, a decisão lembra que não há acordo bilateral do país com a Espanha que permita a extradição em situações do tipo. "A extradição deve ser declarada improcedente por estarmos diante de condutas com uma evidente conexão e motivação política, pois são realizadas no contexto de uma série de ações coletivas de grupos partidários de Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente, Lula da Silva", diz a decisão.

Decisão é passível de recurso. Em outras oportunidades, Eustáquio já afirmou à Justiça espanhola que não cometeu "nenhum crime" e que sofre "perseguição política".

Blogueiro está na Espanha desde 2023. No processo que corre no país, o governo brasileiro afirma que Eustáquio publicou vídeos que incitavam "a prática de atos antidemocráticos favoráveis ao fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal" em 2021.