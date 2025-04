Oposição quer apurar se direitos humanos de presos do 8/1 foram violados

Carolina Siebra, advogada da Asfav, avalia pedir auxílio aos mutirões carcerários do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para o caso de Jorge Santos e de outros condenados presos pelos ataques aos Três Poderes.

O CNJ informou ao UOL que os mutirões carcerários não atingiram os investigados pelo 8/1, porque eles não trataram de processos em tribunais superiores. A instituição não informou se os próximos mutirões vão incluir detentos vinculados a processos em tribunais superiores.

Em 2008, o CNJ iniciou os mutirões para verificar denúncias de violações aos direitos humanos no país. No final do ano passado, o conselho fez um mutirão, no qual um dos critérios foi determinar a soltura ou prisão domiciliar de pessoas com prisão preventiva e sem condenação há mais de um ano — uma das queixas dos advogados dos acusados por tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Em janeiro, o ministro do STF Gilmar Mendes determinou que o CNJ faça mutirões para colocar em prisão domiciliar mulheres presas que sejam mães de crianças menores de 12 anos.

No final de março, o relator dos processos sobre golpe de Estado no STF, ministro Alexandre de Moraes, mandou uma mulher - que tem filhos - conhecida por pichar a estátua da Justiça na praça dos Três Poderes com batom para cumprir pena em sua casa.

Ataques aos Poderes

Em 8 de janeiro de 2023, mais de 6000 pessoas que haviam chegado a Brasília em ônibus se aglomeraram em frente ao QG do Exército - onde se reuniam militantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com a derrota dele nas eleições. Dali, partiram para a Esplanada, derrubaram as barreiras da Polícia Militar e invadiram os prédios dos Três Poderes, provocando quebra-quebra. A Polícia Federal e o Ministério Público os acusaram de agir para tentar um golpe de Estado e reverter o resultado das eleições.