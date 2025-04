Justiça da Espanha nega pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio ao Brasil

Blogueiro está na Espanha desde 2023. No processo que corre no país, o governo brasileiro afirma que Eustáquio publicou vídeos que incitavam "a prática de atos antidemocráticos favoráveis ao fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal" em 2021.

Brasil afirma que Eustáquio usou perfis ligados aos filhos para perseguir policiais que investigavam tentativa de golpe de Estado. Com um histórico de problemas com a Justiça brasileira, o blogueiro é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Outro pedido havia sido negado em março

À época, a Justiça espanhola entendeu que os atos atribuídos a Eustáquio não configurariam crime no País. O entendimento foi de que os atos estariam protegidos pelo direito à liberdade de expressão.

Atos em questão correspondem a dois crimes na legislação brasileira. São eles: abolição violenta do Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado.

Para Brasil, Eustáquio é foragido. Além das acusações já citadas, ele também é suspeito do crime de corrupção de menores.