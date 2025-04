PGR pede prisão, mas Moraes manda soltar condenado do 8 de Janeiro

A PGR não aceitou os argumentos. Para a PGR, o laudo médico não deixou claro que ele não poderia ser acompanhado no presídio. Em parecer encaminhado ontem ao Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet apontou que os laudos "não alertaram a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade prisional" e defendeu que ele continuasse preso, podendo sair para tratamento médico.

Moraes deu decisão para ir para casa. A Lei de Execução Penal prevê que o juiz responsável pode conceder a prisão domiciliar em casos de pessoas acometidas de doenças graves. Foi com base nesse entendimento que Moraes determinou que o pastor vá para o regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica.

O pastor seguirá impedido de usar as redes sociais, de dar entrevistas e de receber visitas sem autorização do STF. Ele só poderá receber visitas de familiares, advogados e demais pessoas autorizadas por Moraes.

Ele foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão. O julgamento foi concluído em junho do ano passado. Em abril deste ano, a defesa pediu a prisão domiciliar após o quadro de hipertensão dele se agravar. Segundo o laudo médico, Jorge Luiz apresenta "dilatação no átrio esquerdo e hipertrofia ventricular", o que torna necessária uma intervenção cirúrgica.

Associação de familiares listou o caso como um dos mais graves. Parlamentares da oposição se comprometeram a fiscalizar a situação dos detidos pelos atos golpistas com base em uma lista feita por uma associação de familiares. O documento aponta as pessoas com saúde frágil e que estão presas.

A decisão ocorre em meio à pressão por anistia. Nesta semana, a oposição protocolou um requerimento de urgência para apreciar a proposta, que ainda não tem um texto final definido.