Sóstenes vê Braga Netto na prisão após pedido de urgência do PL da anistia

Braga Netto está preso há 120 dias

Ex-ministro se tornou alvo de prisão preventiva em 14 de dezembro. À época, o Supremo Tribunal Federal autorizou a adoção da medida após pedido do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o general tentou obstruir as investigações então em curso sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Militar tentou descobrir detalhes relacionados à delação de Mauro Cid, segundo a PF. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro informou à Justiça que Braga Netto fez contato com seu pai para obter detalhes do que havia sido compartilhado com a polícia. Foi isso que motivou o pedido de prisão preventiva por Moraes.

Em julgamento do caso no STF, defesa do general afirmou que Cid "mente e mente muito". No último dia 25, o advogado José Luis Oliveira afirmou que a delação premiada é inepta por ter sido firmada entre a Polícia Federal e o investigado, sem anuência do Ministério Público Federal. Ele pediu a anulação do acordo.

STF aceitou denúncia contra Braga Netto, Bolsonaro e outras seis pessoas no último dia 26. Desde então, eles são réus pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Prisão criou situação inédita no Exército. A tradição na força é que oficiais fiquem presos em unidades comandadas por militares com patentes superiores a eles. Mas, como Braga Netto atingiu o topo da carreira e é general quatro estrelas, ele está preso num quartel comandado por um general três estrelas.