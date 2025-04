'Achei melhor', diz Sidônio sobre ter tirado aliada de Janja do Planalto

O ministro Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação da Presidência) afirmou que fez as "mudanças que achou melhor" ao chegar ao governo e tirar a aliada da primeira-dama Janja foi do comando das redes sociais do Planalto.

O que aconteceu

"Entrei e fiz as mudanças que achei melhor. Quando você chega a um lugar, você monta uma equipe", disse o chefe da Secom. A declaração foi dada ao jornal O Globo. Logo após Sidônio assumir a pasta, em janeiro, o presidente Lula (PT) demitiu Brunna Rosa da chefia da Secretaria de Estratégias e Redes da Secom.

Brunna coordenou a comunicação digital da campanha de Lula em 2022. Ela foi substituída por Mariah Queiroz Costa Silva, responsável anteriormente pelas redes sociais do prefeito de Recife, João Campos (PSB).