Ao lado de Lula, comandante defende imparcialidade nas ações do Exército

O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, defendeu hoje que as ações dos militares devem ser pautadas na "imparcialidade" e no "profissionalismo".

O que aconteceu

Ao lado de Lula, o comandante exaltou as Forças Armadas e a atuação em ações decorrentes de enchentes e incêndios. "Nossa fortaleza, como instituição de Estado, integralmente devotada à missão constitucional, decorre da imparcialidade e do profissionalismo que sempre devem caracterizar as nossas ações", afirmou Paiva.

As declarações ocorreram durante a cerimônia do Dia do Exército. É o terceiro ano consecutivo que o presidente Lula participa do evento —dessa vez, entretanto, ele ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados se tornarem réus por tentativa de golpe de Estado pelo STF.